Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | La batalla más dolorosa: Doris del Moral es llevada de urgencia al servicio médico tras un fuerte percance
Un accidente inesperado cambia el rumbo de la Batalla por la Supervivencia. Doris del Moral es llevada al servicio médico y Paola entra a reemplazarla. ¿Será este el final del sueño para Doris?
La tensión volvió a apoderarse de Exatlón México durante la Batalla por la Supervivencia, cuando Doris del Moral sufrió un fuerte percance que detuvo por completo la competencia. Los gritos de preocupación de sus compañeros retumbaron en la arena mientras los servicios médicos acudían de inmediato para atenderla.
Galerías y Notas Azteca UNO