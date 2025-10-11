VIDEO: Lupillo Rivera reacciona a amenazas de Belinda con grosería

Desde hace varios días, Lupillo Rivera se encuentra en el ojo del huracán causa de las revelaciones que hizo en su libro ‘Tragos Amargos’, donde comparte algunas vivencias que ha pasado a lo largo de su vida. Sin embargo, el tema que más llamó la atención de los fans, fue lo que dice sobre su relación con Belinda.

Y es que, existe una parte en la que relató donde detalla que mantuvo una relación con Belinda y no solo eso, sino que hablaron sobre formar una familia juntos. Sin embargo, ante toda la ola de comentarios que se ha dado en las redes sociales y medios de comunicación, la cantante tomó ciertas acciones legales con la finalidad de cuidar su imagen.

¡Belinda inició acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital! Aquí los detalles TV Azteca [VIDEO] A través de sus abogados, Belinda anunció que inició acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática. Aquí los detalles.

Por medio del presente oficio, el suscrito agente del Ministerio Público lo apercibe de ejecutar cualquier tipo de violencia en contra de la ciudadana Belinda Peregrín Schüll, de 36 años de edad, en el entendido para salvaguardar la integridad, sin mencionar a la víctima durante la integración de la carpeta de investigación y hasta la conclusión de ésta, se decretan las siguientes medidas en favor de la agraviada, la cual deberá sujetarse al tratamiento psicológico especializado apercibido para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la ciudadana Belinda

¿Cómo reaccionó Lupillo Rivera a las acciones de Belinda?

Sin embargo, ante esta situación, Lupillo Rivera ha estado muy presente en sus redes sociales, donde ha tomado las cosas con el humor que siempre lo ha caracterizado. En algunos videos que comparte en su cuenta oficial de Instagram, se puede escuchar algunas respuestas a haters.

Dicen que mi libro tiene mil mentiras. ¡No es cierto! Les puedo asegurar que no son mil... son 999

Los comentarios de los usuarios no pasan desapercibidos, pues muchos le han pedido que ya deje las cosas por la paz.

Por favor supera que una mujer te dijo que no quiere nada contigo, ¿hirió tu ego? Déjala en paz