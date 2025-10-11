¡De terror! Filtran VIDEO de presunta BRUJA columpiándose en un árbol

Los eventos paranormales son fenómenos o sucesos que escapan a la explicación científica convencional, por lo que a ciencia cierta se desconoce si entes como fantasmas, demonios, brujas, entre otros, realmente existen.

No obstante, un reciente video filtrado en redes sociales exhibió a una supuesta bruja ni más ni menos que columpiándose en un árbol, sin duda, un momento que dejó helados a todos quienes lo han visto en TikTok.

Noticias Oaxaca del 10 de octubre 2025 [VIDEO] Mantente bien informado con TV Azteca Oaxaca del 10 de octubre 2025, de la mano de Emmanuel Campos.

¿Qué es una bruja?

Las brujas son personas, tradicionalmente una mujer, a la que se le atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales. Sin embargo, la concepción de la bruja ha cambiado drásticamente a lo largo de la historia y en diferentes culturas

Por tal motivo es que la grabación toma más relevancia y abre una discusión si es real el video o bien es un montaje, recordando que muchas personas simulan estas apariciones

Se desconoce el lugar y la fecha de lo ocurrido, sin embargo, muchas personas han mostrado su preocupación por el hecho que esta clase de seres conviven con los humanos.