¡De terror! Filtran VIDEO de presunta BRUJA columpiándose en un árbol

Las brujas son personas, tradicionalmente una mujer, a la que se le atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales

Por: Daniel Quintana | Marktube
Los eventos paranormales son fenómenos o sucesos que escapan a la explicación científica convencional, por lo que a ciencia cierta se desconoce si entes como fantasmas, demonios, brujas, entre otros, realmente existen.

No obstante, un reciente video filtrado en redes sociales exhibió a una supuesta bruja ni más ni menos que columpiándose en un árbol, sin duda, un momento que dejó helados a todos quienes lo han visto en TikTok.

¿Qué es una bruja?

Las brujas son personas, tradicionalmente una mujer, a la que se le atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales. Sin embargo, la concepción de la bruja ha cambiado drásticamente a lo largo de la historia y en diferentes culturas

Por tal motivo es que la grabación toma más relevancia y abre una discusión si es real el video o bien es un montaje, recordando que muchas personas simulan estas apariciones

@www.tiktok.comarchivo_p7 #LIVEIncentiveProgram #LIVEwithlowfollowers #PaidPartnership #archivoparanormal #terrorifico #paranormal ♬ Puro Venga Venga - Fifty One

Se desconoce el lugar y la fecha de lo ocurrido, sin embargo, muchas personas han mostrado su preocupación por el hecho que esta clase de seres conviven con los humanos.

