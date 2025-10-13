inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Batalla por la Ventaja | Rosique enciende el fuego: Las leyendas regresan a Exatlón México para demostrar quién manda

La adrenalina se dispara en Exatlón México: Rosique anuncia un duelo que quedará en la historia, donde solo las leyendas podrán luchar por la ventaja.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

El ambiente en Exatlón México está más tenso que nunca tras el anuncio de Antonio Rosique, quien lanzó una advertencia que retumbó en el reality: “para llegar a la victoria, hay que ganar paso a paso, punto a punto”. En esta ocasión, no serán los nuevos rostros quienes dominen los circuitos, sino las grandes leyendas que han forjado su nombre a base de sudor y gloria

Exatlón México 2026
Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×