Exatlón México | Batalla por la Ventaja | Rosique enciende el fuego: Las leyendas regresan a Exatlón México para demostrar quién manda

El ambiente en Exatlón México está más tenso que nunca tras el anuncio de Antonio Rosique, quien lanzó una advertencia que retumbó en el reality: “para llegar a la victoria, hay que ganar paso a paso, punto a punto”. En esta ocasión, no serán los nuevos rostros quienes dominen los circuitos, sino las grandes leyendas que han forjado su nombre a base de sudor y gloria