Exatlón México | Batalla por la Ventaja | Rosique enciende el fuego: Las leyendas regresan a Exatlón México para demostrar quién manda
La adrenalina se dispara en Exatlón México: Rosique anuncia un duelo que quedará en la historia, donde solo las leyendas podrán luchar por la ventaja.
El ambiente en Exatlón México está más tenso que nunca tras el anuncio de Antonio Rosique, quien lanzó una advertencia que retumbó en el reality: “para llegar a la victoria, hay que ganar paso a paso, punto a punto”. En esta ocasión, no serán los nuevos rostros quienes dominen los circuitos, sino las grandes leyendas que han forjado su nombre a base de sudor y gloria
