inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Todos en tensión, el accidente de Ernesto detiene la contienda por La Villa 360

La competencia por La Villa 360 se vivía al límite entre Rojos y Azules, hasta que un inesperado accidente cambió por completo el ritmo del duelo y encendió las alarmas en Exatlón México.

Videos,
Exatlón México

Por:  Hugo Pantoja

Los atletas de ambos equipos llegaron motivados a la contienda, con los Rojos defendiendo su permanencia en La Villa 360 y los Azules buscando salir de La Barraca Metálica, en una competencia pareja que se vio abruptamente interrumpida por un momento de pánico cuando Ernesto sufrió un grave accidente y tuvo que ser trasladado en ambulancia para una mejor valoración por parte de los servicios de emergencia de Exatlón México.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos