Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Todos en tensión, el accidente de Ernesto detiene la contienda por La Villa 360

Los atletas de ambos equipos llegaron motivados a la contienda, con los Rojos defendiendo su permanencia en La Villa 360 y los Azules buscando salir de La Barraca Metálica, en una competencia pareja que se vio abruptamente interrumpida por un momento de pánico cuando Ernesto sufrió un grave accidente y tuvo que ser trasladado en ambulancia para una mejor valoración por parte de los servicios de emergencia de Exatlón México.