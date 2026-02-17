Exatlón México | ¡Sin filtros! Benyamin rompe el silencio tras la derrota y deja claro lo que más detesta

El joven atleta del Equipo Rojo no se guardó nada y habló sin filtros después de perder un punto importante ante Leo, en la novena temporada de Exatlón México, confesando que la derrota le dolió más de lo que él esperaba, pues el nivel que había demostrado le parecía que era el indicado para ganar el circuito.

“Me duele perder”: Benyamin confesó su frustración tras una derrota frente a Leo

El atleta de la escuadra Roja fue firme al advertir que sintió coraje por el resultado, pues desde su perspectiva, tuvo un mejor desempeño durante la competencia, pero al final el marcador no fue el favorable. “Me duele perder… perder contra Leo, perder las ventajas”, expresó, dejando en evidencia que su derrota no solo fue en el circuito, sino también en sus emociones.

Benyamin admite que “ser mejor no sirve” si no ganas: La tensión del joven atleta se desborda

Frente a cámara, Benyamin reconoció que lo que más le frustró fue sentir que demostró toda su garra deportiva, pero aun así no logró conseguir el punto. Del mismo modo, el atleta señaló que sintió que, al no ganar, su esfuerzo “no contó de nada”, evidenciando que cada enfrentamiento se vive al límite dentro de Exatlón México.

El novato del Equipo Rojo se ha ganado su lugar

A pesar de la frustración, Benyamin ha sido reconocido por los fans, los atletas e incluso La Máxima Autoridad como un atleta completo, que ha sabido ganarse su lugar no solo como fuerte rival de los Azules, sino también de toda la temporada, pues el sonorense se ha vuelto un fuerte representante de su color.