Exatlón México | Gran Final | ¡Gran desenlace! Rosique abre la final de Exatlón México con poderoso mensaje

Antonio Rosique dio inicio al gran desenlace de la novena temporada de Exatlón México con un mensaje profundo para los finalistas: recordó que la cima no solo se alcanza al llegar, sino al entender todo lo que se dejó atrás para estar ahí. Con esas palabras, la emoción invadió el inicio de la gran final, una noche donde esfuerzo, sacrificio y sueños se encuentran en el último reto.

