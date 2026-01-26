Exatlón México | Jerry Lizárraga va por todo: “Tengo todo para ganar la próxima temporada”

Jerry Lizárraga aseguró que llega a Exatlón México con la convicción total de poder ganar la próxima temporada, respaldado por años de entrenamiento en crossfit, funcional y pesas, además de una preparación mental que considera clave; tras formar parte del casting digital y esperar seis años por esta oportunidad, confesó que pisar los circuitos confirmó que el reto es mucho más difícil que en televisión, pero promete mostrarse como un competidor tranquilo, certero y con mentalidad ganadora.