No te pierdas el Duelo de Eliminación de Exatlón México: Guía completa para verlo este 2 de noviembre GRATIS

No cabe duda de que el reality deportivo más exigente del momento, Exatlón México, se prepara para el momento más importante de la semana, el temido Duelo de Eliminación, el cual se llevará a cabo este domingo 2 de noviembre, en plena celebración del Día de Muertos. No te pierdas nada de la transmisión que dejará fuera de la competencia a un atleta y disfruta de todo el contenido extra por Azteca UNO, la app oficial de TV Azteca y todas nuestras redes sociales oficiales en punto de las 18:00 horas.

¿En qué canal y a qué hora sale Exatlón México en domingo?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la novena temporada de Exatlón México se transmite de lunes a viernes en horario estelar de 7 de la noche, mientras que el domingo, la emisión del reality comienza a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y puedes disfrutar de toda la adrenalina GRATIS por Azteca UNO en TV abierta, también puedes seguir la transmisión por la app TV azteca en VIVO y por nuestras redes sociales.

¿Por dónde puedes ver la transmisión gratis?

Además de la señal de televisión abierta, puedes disfrutar de todo el contenido de la novena temporada y de extras por plataformas como Instagram, YouTube, Facebook y por la app oficial de TV Azteca, la cual es de descarga gratuita y compatible con todos los dispositivos.

Consejos para no perderte nada del Duelo de Eliminación de este próximo domingo.

Sintoniza minutos antes de las 6 P.M. la señal abierta de TV Azteca o comienza a disfrutar de las previas, entrevistas o chismes por nuestras redes sociales.

Si lo ves por internet, asegúrate de tener buena conexión y cerrar otras apps que consuman ancho de banda.

Ten en cuenta la diferencia horaria si estás en otro estado o fuera de la zona del centro de México, ya que el horario podría variar unos minutos.

No te pierdas este domingo 2 de noviembre del Duelo de Eliminación de Exatlón México, a las 18:00 horas por Azteca Uno y vía internet. Guarda tu lugar frente al televisor, prepara los snacks, invita a tus amigos ¡y vive la adrenalina del programa!