Exatlón México: Mario Mono Osuna, Koke Guerrero o Ernesto Cázares, este participante gana la Medalla Varonil hoy en vivo

La semana 21 de la novena temporada de Exatlón México se está transmitiendo y el 24 de febrero se llevó a cabo la competencia por la presea Femenil, la cual se la llevó Jazmín Hernández, quien se colgó dicho trofeo y que además significa el primero en la presente edición. Para hoy miércoles 25 de febrero se llevará a cabo en vivo la pelea por la Medalla Varonil y para saber quién gana no te pierdas el capítulo de este día y descubre si es Mario Mono Osuna, Koke Guerrero, Adrián Leo o Ernesto Cázares quien se lleva este galardón.

¿Dónde ver Exatlón México en vivo hoy 2026?

Para saber quién gana la Medalla Varonil de la semana 21 en la novena temporada de Exatlón México, deberás sintonizar hoy la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país; o bien puede verlo desde cualquier dispositivo móvil si das clic aquí, donde además del ver el programa en vivo, podrás leer contenido exclusivo de la marca y observar los videos de las 9 campañas y los 2 All Star que han sido transmitidos.

Rojos en problemas

Por otro lado, cuando los Rojos estaban jugando en la Batalla Colosal, se dio una situación que desencadenó el conflicto entre Humberto Noriega y Mario Mono Osuna, fue que, el vigente campeón de Exatlón México le habría gritado a Ella Bucio, esto hizo que Prime Time se molestara y le dijera que no era necesario que diera este tipo de apoyo.

Esto provocó el enojó del Mono quien dijo que si ya no quieren apoyo sus compañeros simplemente ya no lo haría. Aunque Humber y Mario son dos capitanes de los escarlatas, la realidad es que en algunas ocasiones suelen discutir mucho por las situaciones que se llegan a dar en el equipo Rojo.

Los Azules y sus preguntas incómodas

Antes de llevarse a cabo la Batalla Colosal, Doris del Moral y Evelyn Guijarro prepararon 3 platillos con ingredientes que dieron como resultado un sabor nada agradable. La dinámica era hacer preguntas a sus compañeros y quien no quisiera responder con la verdad tendría que comer una cucharada.

El primer participante fue Koke Guerrero, a quien le preguntaron quién era el o la más apestosa del equipo Azul, la respuesta del Hechicero fue que Alejandro Aguilera. La segunda cuestión fue quiénes eran los más doble cara de Exatlón México y el tricampeón de la marca dio los nombres de Mati Álvarez y Humberto Noriega.

La segunda fue Katia Gallegos, a quien al parecer le preguntaron quién le gustaba, pero del equipo Rojo; esto hizo que, Cat-Attack decidiera comer una cucharada y tras esto casi vomita, pero no respondió y todo quedará en un secreto de la basquetbolista.

