¿Quién gana HOY 5 de febrero del 2026 el boleto a la décima temporada de Exatlón México?: Estas son las favoritas del Draft Femenil y el legado Cázares no figura entre ellas

Hoy 5 de febrero del 2026, la competencia alcanza uno de sus puntos más altos con la llegada de la gran final del Draft Femenil, que le permitirá a una de las cuatro novatas asegurar su lugar dentro de la décima temporada. Para los fans, esta contienda disputada entre Fernanda Richaud, Natasha Septién, Angélica López y María Cázares inclina la balanza apostando por la joven porrista Natasha.

¿Quién es la favorita para ganar el Draft Femenil de Exatlón México?

A pesar de que Exatlón México se define por cambiar la contienda en un instante, la comunidad digital ha apostado por Natasha Septién, la cual llega esta noche a la gran final con dos vidas adicionales. No obstante, seguidores y atletas como Ernesto esperan que María pueda dar muestra de la fortaleza deportiva que define a su familia y logre hacerse valer dentro de la competencia.

¿Cómo llegaron las novatas a la gran final?

El Draft Femenil de la semana 19 comenzó con una victoria sorprendente a nombre de Angélica; posteriormente, fue Natasha la que se llevó la medalla, Fernanda fue la ganadora del tercer encuentro y, de nueva cuenta, Natasha se colocó otra vida extra en el cuarto encuentro, por lo que hasta el momento solo Fernanda se quedaría fuera del podio previo a la gran final.

¿Qué se necesita para ganar el boleto a Exatlón México 10?

Es importante señalar que, más allá de quién tenga las medallas, una fuerza mayor y resistencia, lo que defenderá a la ganadora del Draft Femenil será el manejo de la presión, la recuperación rápida y, sobre todo, la garra que define a los atletas que llegan a dejar el corazón y el alma dentro de cada circuito de Exatlón México.

