Exatlón México | Draft Femenil | Solo un boleto y cuatro aspirantes: Así arranca la tercera competencia previa a la disputa del boleto para la décima temporada
La pelea por llegar a la décima temporada se vuelve más intensa: Rosique anuncia una vida adicional y la competencia se convierte en una auténtica guerra por sobrevivir.
La emoción subió al máximo en Exatlón México luego de que Antonio Rosique diera la bienvenida a la tercera competencia por el boleto rumbo a la décima temporada. No obstante, la tensión explotó cuando se puso en juego una vida adicional, la cual será clave para llegar con ventaja a la batalla final de mañana.