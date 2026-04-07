Exatlón México | Duelo de Los Enigmas | Rosique lanza poderoso mensaje sobre “desbloquear el siguiente nivel” rumbo al enfrentamiento con el destino
Rosique motiva a las escuadras antes del enfrentarse con el destino con un mensaje sobre superar límites dentro de Exatlón México.
En Exatlón México, Antonio Rosique comparó la competencia con un videojuego, señalando que solo quienes buscan lo desconocido pueden desbloquear el siguiente nivel. Con este mensaje, recibió a las escuadras que se enfrentarán en el Duelo por el Destino, una prueba clave que podría definir el rumbo de la semana.