Humberto ‘PrimeTime’ revela su secreto para dominar el circuito de los Pixeles en Exatlón México

El circuito de los Pixeles tiene nueva guía: Humberto “PrimeTime” explica cómo dominarlo sin caer en el intento. Técnica, fuerza y estrategia para superar uno de los retos más duros de Exatlón México.

Hugo Pantoja
En uno de los circuitos más complicados y espectaculares de Exatlón México, Humberto “PrimeTime” compartió su estrategia para superar el temido circuito de los Pixeles, una prueba que combina fuerza, técnica y precisión. Según el atleta, lo primero es iniciar sentado para garantizar estabilidad, luego, al caer en la caja de los píxeles, es clave levantar las piernas antes de llegar al agua y mantener el control en cada zona tubular, pasando por debajo, arriba o en medio según lo marque la regla. Humberto enfatizó la importancia de cuidar las rodillas, mantener la calma y empujar los cubos con fuerza antes de pasar a la etapa final, donde el tiro y la creatividad definen la victoria. Su mensaje fue claro: el éxito está en la técnica, pero también en la mentalidad de ganar.

