Exatlón México 2024
El Otro Lado de Los Realities | Chicken y Diana revelan por qué Natali no apareció tras su eliminación

El Otro Lado de los Realities encendió la conversación entre fans de Exatlón México, luego de que Chicken y Diana analizaran la razón por la que Natali, recién eliminada, no estuvo presente en el programa.

Exatlón México

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

