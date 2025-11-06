El Otro Lado de Los Realities | Descontrol: Chicken sorprende y Diana Núñez queda “frozen”
Entre risas, confesiones y momentos inesperados, El Otro Lado de los Realities encendió las redes con uno de sus episodios más comentados, protagonizado por Diana Núñez, Chicken y Virginia Serrato.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
