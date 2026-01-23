Entrevista | Alexis rompe el silencio tras ganar la medalla varonil de la semana 17 en Exatlón México

Esta semana Alexis se convirtió en el ganador de la medalla varonil de la semana 17 de la novena temporada de Exatlón México, logro que llega después de semanas de esfuerzo, constancia y disciplina. Tras su sorprendente victoria, el atleta Azul compartió cómo vive el momento y lo que representa para él haber conseguido la tan anhelada presea.

Alexis gana la medalla de la semana 17 tras semanas de trabajo constante

“Estoy muy contento”, comentó Alexis al hablar de su triunfo, reconociendo que la medalla había tardado en llegar, pero que el constante trabajo y disciplina dio resultado. El competidor aseguró que este logro no es único de él, sino también una recompensa al esfuerzo que ha venido realizando día tras día. Del mismo modo, reveló que uno de sus principales motores fue el poder dedicar la medalla a sus hermanos pequeños, gesto que deja en claro el lado humano y emocional que también define a los atletas de Exatlón México.

La importancia de las porras del equipo Azul en Exatlón México

El atleta también destacó el papel fundamental que juegan los ánimos y las porras del Equipo Azul, advirtiendo que la energía se vive antes de salir al circuito clave para rendir al máximo.

Alexis habla de Mati y el compañerismo en la competencia

Al ser cuestionado sobre Mati, Alexis fue claro al señalar que es una muy buena persona; a pesar de que reconoció que no ha tenido mucha convivencia con ella, sí aseguró que se ha llevado una grata impresión de la calidad de atleta que es.

Récord, velocidad y un momento histórico en el circuito

Dentro de la charla, uno de los momentos más impactantes fue cuando Alexis logró completar el circuito en 26 segundos, lo que en sus palabras fue sorprendente, pues no sabía que ese era un récord mundial. “Me sentí muy feliz”, confesó. Alexis aseguró que sabía que, si ejecutaba todo de manera perfecta, podía obtener un gran resultado, confirmando por qué es considerado uno de los atletas más rápidos.