Así fue el esperado momento de Ella al romper la sequía y ganar su primera medalla en Exatlón México

Ella gana La Batalla por La Medalla en un cierre al límite que confirma el carácter del Equipo Rojo dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Con un tiempo impresionante y un final prácticamente de fotografía, Ella consiguió su primera medalla en Exatlón México, demostrando que, pese a las fricciones internas del Equipo Rojo, la garra y el potencial de sus atletas siguen marcando diferencia en los momentos decisivos de la competencia.

