Exatlón México| Koke Guerrero buscará la unidad en el equipo mexicano para lograr derrotar a los atletas extranjeros

Koke Guerrero, “El Hechicero del Aire” . Comparte en entrevista que ser parte del Equipo Mexicano en esta competencia internacional representa mucho para él, pues uno de sus principales sueños siempre fue representar a México en una competencia internacional, sueño que todos los atletas tienen. Para Koke, el equipo nacional está conformado como nunca antes, con gente que tiene el hambre de ganar y de vencer a los rivales, pues ya no existen las rivalidades internas, ahora son todos una sola familia y es ahora que los atletas mexicanos deben demostrar que, el esfuerzo y trabajo en equipo que los llevara a la victoria en Exatlón CUP.