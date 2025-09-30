inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Galería

Exatlón México arranca con fuerza: Conoce al Equipo Azul de la temporada regular

Exatlón México regresa en su temporada regular y los reflectores apuntan al Equipo Azul, integrado por atletas que llegan con garra, pasión y hambre de victoria.

Hugo Pantoja
Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
Motivado por superar sus propios límites, busca dejar todo en los enfrentamientos. Su perseverancia y corazón lo distinguen dentro del equipo.
Motivado por superar sus propios límites, busca dejar todo en los enfrentamientos. Su perseverancia y corazón lo distinguen dentro del equipo.
Ha corrido más de 50 carreras y llega con hambre de triunfo. Su meta es dejar huella y demostrar que su esfuerzo lo llevará a lo más alto.
Ha corrido más de 50 carreras y llega con hambre de triunfo. Su meta es dejar huella y demostrar que su esfuerzo lo llevará a lo más alto.
Un competidor con gran actitud y energía. Sueña con ser parte del Equipo Azul y quiere inspirar a México con su disciplina y determinación.
Un competidor con gran actitud y energía. Sueña con ser parte del Equipo Azul y quiere inspirar a México con su disciplina y determinación.
Regresa con determinación tras superar una lesión. Está lista para demostrar su resistencia y disciplina, dejando claro que quiere escribir una nueva historia en la competencia.
Regresa con determinación tras superar una lesión. Está lista para demostrar su resistencia y disciplina, dejando claro que quiere escribir una nueva historia en la competencia.
Disciplinado y lleno de valores, llega al Exatlón con el sueño de representar al Equipo Azul. Pretende demostrar honor y pasión en cada circuito.
Disciplinado y lleno de valores, llega al Exatlón con el sueño de representar al Equipo Azul. Pretende demostrar honor y pasión en cada circuito.
El primer campeón de Exatlón México vuelve para mostrar que su talento, experiencia y garra aún tienen mucho por ofrecer en la competencia.
El primer campeón de Exatlón México vuelve para mostrar que su talento, experiencia y garra aún tienen mucho por ofrecer en la competencia.
Patinadora profesional con una gran trayectoria deportiva. Su velocidad y enfoque le permiten destacar en los circuitos más complejos de Exatlón.
Patinadora profesional con una gran trayectoria deportiva. Su velocidad y enfoque le permiten destacar en los circuitos más complejos de Exatlón.
Una de las atletas más queridas de Exatlón, reconocida por su fuerza, velocidad y gran trayectoria en temporadas pasadas. Su experiencia la convierte en una pieza clave para el equipo.
Una de las atletas más queridas de Exatlón, reconocida por su fuerza, velocidad y gran trayectoria en temporadas pasadas. Su experiencia la convierte en una pieza clave para el equipo.
Inspirada por su hermana, ex participante del reality, busca vencer sus miedos y demostrar que tiene la fortaleza para dejar huella en la competencia.
Inspirada por su hermana, ex participante del reality, busca vencer sus miedos y demostrar que tiene la fortaleza para dejar huella en la competencia.
Campeón reconocido del Exatlón, regresa para defender su legado. Su experiencia, carisma y entrega lo hacen uno de los favoritos del público.
Campeón reconocido del Exatlón, regresa para defender su legado. Su experiencia, carisma y entrega lo hacen uno de los favoritos del público.
Apasionada y competitiva, busca llegar a las finales de esta temporada. Su objetivo es dejar el corazón en cada circuito y ganarse el reconocimiento del público.
Apasionada y competitiva, busca llegar a las finales de esta temporada. Su objetivo es dejar el corazón en cada circuito y ganarse el reconocimiento del público.
Una atleta fuerte y disciplinada que llega con el propósito de crecer y aprender de cada experiencia dentro del reality.
Una atleta fuerte y disciplinada que llega con el propósito de crecer y aprender de cada experiencia dentro del reality.

Exatlón México arranca con fuerza: Conoce al Equipo Azul de la temporada regular

El gran estreno de la temporada regular de Exatlón México ya llegó y promete emociones intensas desde el primer día. Con 24 atletas divididos en dos equipos, Azteca UNO vuelve a encender la pantalla con la competencia más demandante de la televisión en punto de las 7:00 P.M. Entre ellos, El Equipo Azul busca demostrar su fuerza, estrategia y resistencia en cada circuito, con integrantes que ya levantan expectativas entre los fans.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
/especiales-azteca/psicologia-manera-ideal-llevar-relacion-distancia-pb-notas
Así se sostienen las relaciones a distancia; experta en Psicología opina
Azteca Uno Especiales
Así destapó Ricardo Pérez que tiene un hijo ¿lo sabe Susana Zabaleta.png
Así destapó Ricardo Pérez que tiene un hijo: ¿lo sabe Susana Zabaleta?
Famosos
Aniversario luctuoso de José José
Rubén Albarrán robó cámara en el sexto aniversario luctuoso de José José
Ventaneando
Rubén Albarrán
Rubén Albarrán revela que continúa el pleito legal por la pensión alimenticia de su hija
Ventaneando
ella-bucio.jpg
Ella Bucio quiere hacer historia en Exatlón México: siete datos que no sabías de la campeona del parkour
Exatlón México
Gustavo Farías
Productor de Juan Gabriel señala a un responsable de que no se promueva la música del 'Divo de Juárez'
Ventaneando
Marianne Gonzaga
Marianne Gonzaga expone polémicas conversaciones con José Said, su ex y hoy pareja de Valentina Gilabert
Ventaneando
inundaciones.jpg
Atletas de Exatlón México muestran su mejor versión y apoyan a víctimas de inundaciones
Exatlón México
receta-pastel-de-elote-en-licuadora-sin-horno-con-6-ingredientes
Aprende a preparar un delicioso pastel de elote en licuadora y con solo 6 ingredientes
Azteca Uno Especiales
abono-casero-mezclar-cascara-de-aguacate-con-vinagre
Esta es la razón por la que deberías comenzar a mezclar la cáscara del aguacate con el vinagre
Azteca Uno Especiales
La red social más poderosa de Kike Mayagoitia, celebridad de La Granja VIP.jpg
¿TikTok o Instagram? La red social más poderosa de Kike Mayagoitia, celebridad de La Granja VIP
La Granja VIP
¿Un nuevo romance Anna Ferro presume salida con Charly López, ex de Ingrid Coronado.png
¿Un nuevo romance? Anna Ferro presume salida con Charly López, ex de Ingrid Coronado
Famosos
Los horóscopos del Niño Prodigio para este miércoles 01 de octubre.
Los horóscopos de Niño Prodigio para este miércoles 1° de octubre gratis: qué dice el tarot
Horóscopos
/especiales-azteca/que-significa-despertarse-mucho-noche-pb-notas
Esto significa despertarse constantemente en la noche
Azteca Uno Especiales
whatsapp-guia-enviar-live-photos.jpg
WhatsApp: Guía paso a paso para enviar “live photos” de forma sencilla
Azteca Uno Especiales
Los horóscopos de Esperanza Gracia para esta jornada
Los horóscopos de Esperanza Gracia para este miércoles 1 de octubre: ¿qué deparan los astros?
Horóscopo de hoy
/especiales-azteca/que-accesorio-sustituyo-paraguas-temporada-lluvias-pb-notas
El paraguas pasó de moda, checa el sustituto perfecto para esta temporada de lluvias
Azteca Uno Especiales
signos ganar lotería
Los 3 signos que podrían ganar la lotería en octubre 2025, según la IA (aunque sea un premio chiquito)
Horóscopos
×
×