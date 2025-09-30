Exatlón México arranca con fuerza: Conoce al Equipo Azul de la temporada regular
Exatlón México regresa en su temporada regular y los reflectores apuntan al Equipo Azul, integrado por atletas que llegan con garra, pasión y hambre de victoria.
Motivado por superar sus propios límites, busca dejar todo en los enfrentamientos. Su perseverancia y corazón lo distinguen dentro del equipo.
Ha corrido más de 50 carreras y llega con hambre de triunfo. Su meta es dejar huella y demostrar que su esfuerzo lo llevará a lo más alto.
Un competidor con gran actitud y energía. Sueña con ser parte del Equipo Azul y quiere inspirar a México con su disciplina y determinación.
Regresa con determinación tras superar una lesión. Está lista para demostrar su resistencia y disciplina, dejando claro que quiere escribir una nueva historia en la competencia.
Disciplinado y lleno de valores, llega al Exatlón con el sueño de representar al Equipo Azul. Pretende demostrar honor y pasión en cada circuito.
El primer campeón de Exatlón México vuelve para mostrar que su talento, experiencia y garra aún tienen mucho por ofrecer en la competencia.
Patinadora profesional con una gran trayectoria deportiva. Su velocidad y enfoque le permiten destacar en los circuitos más complejos de Exatlón.
Una de las atletas más queridas de Exatlón, reconocida por su fuerza, velocidad y gran trayectoria en temporadas pasadas. Su experiencia la convierte en una pieza clave para el equipo.
Inspirada por su hermana, ex participante del reality, busca vencer sus miedos y demostrar que tiene la fortaleza para dejar huella en la competencia.
Campeón reconocido del Exatlón, regresa para defender su legado. Su experiencia, carisma y entrega lo hacen uno de los favoritos del público.
Apasionada y competitiva, busca llegar a las finales de esta temporada. Su objetivo es dejar el corazón en cada circuito y ganarse el reconocimiento del público.
Una atleta fuerte y disciplinada que llega con el propósito de crecer y aprender de cada experiencia dentro del reality.
El gran estreno de la temporada regular de Exatlón México ya llegó y promete emociones intensas desde el primer día. Con 24 atletas divididos en dos equipos, Azteca UNO vuelve a encender la pantalla con la competencia más demandante de la televisión en punto de las 7:00 P.M. Entre ellos, El Equipo Azul busca demostrar su fuerza, estrategia y resistencia en cada circuito, con integrantes que ya levantan expectativas entre los fans.