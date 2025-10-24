Exatlón México | El Equipo Rojo se va de “vacaciones” : Así celebraron sus atletas al terminar su mala racha dentro de la competencia

El momento del Equipo Rojo ha llegado, o eso es lo que comentan sus fans, pues después de varias semanas de tensión, de circuitos extenuantes y de duelos llenos de adrenalina, la escuadra roja, finalmente ha comenzado a ganar los circuitos, llevándose dentro de La Batalla Colosal, lo que Rosique nombró como “El Combo Colosal” premio que les permitió salir del límite de Exatlón y vivir una experiencia inigualable en el mar del caribe.

¿Cómo se la pasaron los atletas del equipo Rojo en la playa?

Con la frase “porque en la playita, siempre todo es mejor”, los atletas han dejado en claro que el descanso sin duda es el mejor premio que puedes obtener dentro de una competencia de talla mundial, marcada por jornadas físicas y mentales extenuantes.

Dentro del codiciado premio se mencionó que el premio incluiría, no sólo acceso a las instalaciones de la reserva vacacional, sino a sus más de 4 albercas podrían disfrutar de servicios premium. Entre chapuzones, bebidas frías y conversaciones bajo el sol, los Rojos compartieron un momento que fortaleció sus lazos de equipo.

Una pausa antes del siguiente reto.

Dentro de lo que se pudo observar en redes sociales, el ambiente “vacacional” se vivió de manera relajada. No obstante, los atletas tienen en claro que la calma no podría durar mucho, pues a pesar de haber ganado La Villa 360, El Equipo Rojo sabe que no puede dar nada por sentado, ya que la noche de hoy 24 de octubre, se vivirán dos enfrentamientos por la supervivencia y ninguno de los equipos quieren abandonar el sueño antes de la gran final.

