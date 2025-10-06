Exatlón México: ¿Quién fue el primer eliminado de Exatlón México?

La novena temporada de Exatlón México, está llena de fuerza, emoción y mucha tensión. Desde su estreno, tanto las leyendas como los nuevos atletas, han enfrentado múltiples situaciones que han demostrado el deseo de cada uno por mantenerse en la competencia. No obstante, este pasado 5 de octubre del 2025 se demostró que la competencia no perdona y fue el momento de Alex Sotelo, de abandonar el sueño.

¿Quién fue el atleta que tuvo que detener su sueño dentro de Exatlón México?

Durante la competencia del pasado 5 de octubre del 2025, se vivió la primera Batalla por la Supervivencia, en la cual el Equipo Azul no pudo mantener la ventaja y se vio obligado a despedirse de uno de sus integrantes.

Alex Sotelo, boxeador profesional y uno de los grandes talentos provenientes de Exatlón Draft el Ascenso, fue quien tuvo que despedirse tras enfrentarse en el duelo final, frente a Benjamín del Equipo Rojo.

La despedida de Alex, el primer eliminado de Exatlón México

Después de revelarse de manera oficial la salida de Alex de Exatlón México, La Máxima Autoridad, se tomó el tiempo de dedicar unas palabras señalando que:

“Cuando veo a alguien que se esfuerza con el corazón, pureza y lealtad, me genera respeto y admiración. Dejaste todo en el circuito. Termina la aventura, pero siéntete orgulloso y satisfecho.”

¿Qué significa la salida de Alex de Exatlón México?

Con su salida de Exatlón México, El Equipo Azul, queda en desventaja numérica, lo que podría colocar a sus atletas en una situación complicada. Por otra parte, El Equipo Rojo, celebra la victoria, la cual es clave para las siguientes competencias.