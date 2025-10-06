Este es el excéntrico y costoso regalo que recibió la pareja de Daniel Corral

En redes sociales, los fans de Exatlón México, se han sorprendido por el gran detalle que tuvo Daniel Corral con su pareja, Antonieta Gaxiola, pues el atleta no escatimo y ofreció un ramo espectacular de una famosa florería en Guadalajara, el cual puede tener un costo superar a los 300 mil pesos.

Un regalo lleno de amor

Aunque no se ha revelado de manera oficial en redes y comentarios se ha señalado que el presente de Daniel es un regalo premium, pues dentro de una búsqueda rápida del costo de las flores en ese estado, un regalo de 24 rosas puede superar los 2000 pesos, por lo que entre más piezas lleve el ramo, más puede aumentar su costo.

¿Qué significa regalar un ramo de rosas rojas?

Más allá del valor monetario, el regalar un ramo de rosas, es sinónimo de romance, galanura y compromiso, pues de manera universal es un gesto de amor y admiración profunda. Dentro del argot mundial, las rosas rojas simbolizan el deseo y la lealtad, por lo que es común que se entreguen en: aniversarios, reconciliaciones o declaraciones amorosas.

Más que un presente de flores, un ramo de rosas rojas, representa un lenguaje universal y sincero de amor.

Más que un regalo un detalle que expresa amor

Si quieres sorprender a tu pareja con un detalle de flores, dentro de la Ciudad de México, tienes que tomar varios aspectos en cuenta para que el detalle se concrete de manera perfecta. Además, debes de tomar en cuenta que existe una tendencia de regalar “ramos buchones”. Con precios que van desde los cientos de pesos hasta los miles, pues todo depende de la variedad, la especie de la flor, el tamaño, la cantidad de piezas y el diseño del arreglo. En redes se puede estimar que el costo de un ramo como los que ofrece el creador de contenido conocido como el patrón ronda los 3,500 pesos.