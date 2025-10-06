Como un profesional: aprende a preparar un riquísimo dulce de camote, ideal para el Día de Muertos
Existe una receta fácil para preparar uno de los dulces tradicionales del Día de Muertos. Este es el manjar que se disfruta en Querétaro en los meses de octubre y noviembre.
Faltan pocas semanas para el Día de Muertos y las recetas otoñales que acompañan la tradición no se hacen esperar. Así es como en Querétaro vuelve a cobrar protagonismo una de las recetas más típicas de la región: el camote achicalado.
Preparar este postre no es complicado, pero exige un total respeto por la cultura artesanal. El camote achicalado se hace con paciencia y mucho amor, ya que el éxito de su sabor reside en el tiempo que se dejan impregnar los sabores y aromas de las especias, como la canela y el anís.
Receta de camote achicalado
Este postre también es conocido como camote enmielado. La siguiente receta se traduce en una forma práctica de llevarla a cabo en la comodidad del hogar. De esta manera, se puede vivir el Día de Muertos con un platillo dulce para compartir en familia y preparado con sentimiento.
Ingredientes para hacer camote enmielado
- 2 camotes
- 4 cucharadas de mantequilla
- 1 piloncillo
- 1 rama de canela
- ½ taza de jugo de cítrico (limón o naranja)
- 1 rodaja de cítrico (limón o naranja)
- 2 semillas de anís estrella
@tvaztecaqueretaro ¿Sabías que Querétaro tiene dulces típicos únicos? 🇲🇽 Desde la tradicional nieve de mantecado, hasta buñuelos con piloncillo, guayaba y canela 🤤, pasando por trompaditas, embarradillas, achicalado y hasta limones rellenos de coco. Un pedacito de la identidad gastronómica queretana en cada bocado. ✨ Creación y edición: Montserrat Ortega. #dulces #gastronomia #queretaro #tvazteca ♬ sonido original - TV Azteca Querétaro
¿Cómo hacer camote con piloncillo y canela?
- Precalentar el horno a 180°C y pelar los camotes.
- Untar la mantequilla en los camotes. Luego hay que envolverlos en papel aluminio y hornear durante 1 hora.
- Calentar el piloncillo, la canela, el anís estrella, el jugo de naranja y la rodaja en una olla a fuego medio. Se debe cocinar durante no más de 10 minutos hasta lograr una miel.
- Servir los camotes con la miel elaborada. ¡Y listo! A disfrutar el dulce con un vaso de leche o con cualquier infusión. Muchas personas eligen disfrutar este postre con un toque final de leche condensada a la hora de servirlo durante el Día de Muertos o cualquier otro día otoñal.