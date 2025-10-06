Como un profesional: aprende a preparar un riquísimo dulce de camote, ideal para el Día de Muertos

Faltan pocas semanas para el Día de Muertos y las recetas otoñales que acompañan la tradición no se hacen esperar. Así es como en Querétaro vuelve a cobrar protagonismo una de las recetas más típicas de la región: el camote achicalado.

Preparar este postre no es complicado, pero exige un total respeto por la cultura artesanal. El camote achicalado se hace con paciencia y mucho amor, ya que el éxito de su sabor reside en el tiempo que se dejan impregnar los sabores y aromas de las especias, como la canela y el anís.

Te puede interesar: Paso a paso: cómo desinfectar las flores de cempasúchil para utilizarla en tus platillos

Receta de camote achicalado

Este postre también es conocido como camote enmielado. La siguiente receta se traduce en una forma práctica de llevarla a cabo en la comodidad del hogar. De esta manera, se puede vivir el Día de Muertos con un platillo dulce para compartir en familia y preparado con sentimiento.

Ingredientes para hacer camote enmielado

2 camotes

4 cucharadas de mantequilla

1 piloncillo

1 rama de canela

½ taza de jugo de cítrico (limón o naranja)

1 rodaja de cítrico (limón o naranja)

2 semillas de anís estrella

Te puede interesar: ¡Receta fácil! Inicia tu semana con un desayuno saludable y rápido

¿Cómo hacer camote con piloncillo y canela?