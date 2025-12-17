Exatlón México: Rojos o Azules, ellos ganan la Batalla Colosal hoy miércoles 17 de diciembre

Rojos o Azules, ellos ganan hoy miércoles 17 de diciembre la Batalla Colosal en la semana 12 de la novena temporada de Exatlón México . Esrte nuevo ciclo ha traído varias victorias para los Escarlatas, y la más reciente fue haber recuperado la Villa 360, sin embargo, el pasado martes, los Azules pueden tener la tranquilidad de ver a Paulette Gallardo ya instalada en el Duelo de Eliminación luego de que Sangre Brava fuera la sentenciada.

Quien hizo que Paulette Gallardo perdiera en la Zona de Peligro fue Natali Brito, misma que dijo que, casi siempre le tocaba con Sangre Brava y con Mati Álvarez, quienes le ganaban las carreras, sin embargo, la leyenda Azul comentó que, aunque pierda algunas competencias, ella analiza su rival y llega el punto que gana para poner a temblar a los Rojos.

¿Quién gana hoy miércoles 17 de diciembre la Batalla Colosal en Exatlón México?

Los Azules siguen cosechando triunfos, de hecho, el grupo comandado por Koke Guerrero recientemente ganaron el Duelo de los Enigmas, el cual tenía como recompensa los siguientes premios: Lente de realidad aumentada, proyector de cine y pantalla y un obsequio de broma.

Sin embargo, para hoy 17 de diciembre, la producción puso en juego otra prueba que es la Batalla Colosal , la cual tiene un incentivo que sólo un grupo podrá llevarse; para saber quiénes son los ganadores no olvides sintonizar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México a través de Azteca Uno, el reality show de Exatlón México.

Los Rojos reciben a Jair Cervantes

Antes de que se llevara a cabo el Duelo de los Enigmas, un regalo adelantado llegó al equipo escarlata, el obsequio es Jair Cervantes, quien ya había competido en el reality show. El exjugador de la Liga MX estuvo en la quinta temporada, sin embargo, no llegó a la gran final y fue eliminado a manos de Heber Gallegos en esa edición.

Las palabras de Angry Bird al llegar a las playas de Exatlón México fue que, estaba muy motivado, pero también muy agradecido de haber sido llamado de nuevo al reality show; este nacido en Guadalajara estuvo en Pumas y Chivas, viene por la revancha y puede que ahora sí sea el némesis de Koke Guerrero.

