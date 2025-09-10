William Arroyo: El prodigio oaxaqueño del taekwondo que busca conquistar Exatlón Draft El Ascenso

William Arroyo Reyes nació el 22 de febrero de 2003 en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y desde los 5 años encontró en el taekwondo su gran pasión. A los 22 años, su trayectoria lo respalda como uno de los atletas mexicanos más destacados a nivel internacional, con tres medallas de oro, una de plata y tres de bronce en campeonatos mundiales, además de títulos en Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

Arroyo, se define como un competidor resiliente, paciente y valiente, con liderazgo y creatividad como sus principales fortalezas. Hoy, da un paso más en su carrera al buscar un lugar en Exatlón México, donde pondrá a prueba su temple, su resistencia y su capacidad de nunca rendirse.