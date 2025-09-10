La falsa psiquiatra ya engañó más gente en el penal de Puebla; dicen que ya es líder religiosa

Marilyn Cote es una falsa psiquiatra que fue atrapada ejerciendo la profesión sin tener papeles. Su historia causó un impacto de dolor en meses pasados, pues engañó a múltiples personas que confiaron en ella. Pero en estos momentos la noticia es que parece que se convirtió en una fiel devota del catolicismo dentro de la prisión. Incluso ella sería la que da las clases de catecismo. Mientras afuera siguen pidiendo una sentencia.

¿Marilyn Cote, la falsa psiquiatra es líder religiosa en la prisión?

En noviembre de 2024, tras una investigación de las autoridades mexicanas, la usurpadora fue detenida y encarcelada. Recetaba medicamentos controlados y prometía curar la depresión en 7 días. Ante eso, se supo que también tenía más documentos falsos en su casa. Sin embargo, se reporta que eso no importó en la cárcel, pues se convirtió en líder religiosa.

Ella se encuentra encerrada en el penal femenil de Ciudad Serdán en el estado de Puebla. Y allí ella ya se convirtió en la guía espiritual de más reas, que en su necesidad de practicar y resguardarse en su fe, reciben clases de catecismo de esta mujer que sigue sin recibir una condena por parte de las autoridades.

¿Por qué no le han dado condena a la falsa psiquiatra, Marilyn Cote?

Realmente no hay más información de esta nueva faceta que estaría empleando la mujer, sin embargo resaltó de nueva cuenta que en estos momentos sigue sin recibir condena. Esto estaría preocupando a las víctimas, que acusan de negligencia a las autoridades poblanas.

Incluso, se han hecho marchas en contra de los jueces que ya atrasaron el juicio al menos en 3 oportunidades. Eso significa que hay un temor de que esté recibiendo privilegios de parte de las personas a cargo de impartir justicia, pues los hechos son bastante contundentes en su contra. Con siete vinculaciones a proceso, muchos no explican por qué esto ha tardado tanto.