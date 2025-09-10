Jezzini sube extraño video y luego lo elimina. ¿Por qué sus seguidores ahora tienen “miedo”?

Aunque Jezzini ya hizo su esperado regreso a las redes sociales, parece que la polémica con él apenas empieza. Después de anunciar su debut musical y alter ego, Zzini, publicó un misterioso video que perturbó a muchos de sus seguidores y dividió opiniones.

El “perturbador” video que Jezzini subió y luego eliminó de sus redes

En un video de cerca de 2 minutos que se publicó brevemente en TikTok, Mohamed Ramiro Jezzini Cantú (nombre real del influencer) aparece grabándose mientras lee notas de una libreta. En esas notas menciona varias fechas y acciones aparentemente inconexas, pero que podrían delatar una estrategia para dar a conocer su nueva faceta como cantante.

“Ok, 7 de agosto: hipnosis para dejar de fumar. Está muy mal la situación. Escuché una voz que decía ‘Zzini, despierta’. 8 de agosto: ataque de pánico”. Este es solo un fragmento de lo que Jezzini relata en el video que eliminó.

En otro momento, el influencer dice que su terapeuta le aconsejó depositar su crisis en algo creativo, y que “explotar está bien, atreverse a hacer cosas diferentes está bien”.

En su video, Jezzini también se burla de la idea de grabarse llorando en Instagram y de volverse ‘runner’, lo que ha dado la impresión a algunas personas de que el influencer está actuando como parte de una estrategia de publicidad.

El creador de contenido finaliza su video haciendo ‘headbanging’ al ritmo de su nueva canción, “Big Bang (er)”.

Aunque el video ya no está disponible en la cuenta oficial de Jezzini, ha sido replicado en otros perfiles y ha generado diversas reacciones. “Me da más miedo el regreso que la desaparición”, escribió alguien en una sección de comentarios. “Fuera de broma, da miedo”, dice otra persona.

Hay quienes creen que el comportamiento de Jezzini está perfectamente planeado y forma parte de una estrategia para promocionar su música; sin embargo, dicho plan está siendo muy criticado por jugar con la idea de la salud mental. Por otro lado, hay seguidores que han mostrado preocupación por el influencer y no creen que esté actuando.