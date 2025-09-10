Él es Arturo, la pareja actual de Ella Bucio, la campeona mexicana de parkour que brilla en Exatlón Draft

Sin duda, Exatlón Draft El Ascenso está dando mucho de qué hablar. Esta temporada reúne a atletas de alto rendimiento que buscan un lugar dentro de la edición regular, y entre todos los competidores hay una mujer que ha brillado con luz propia: Ella Bucio, pionera del parkour femenil en México. Su nombre resuena fuerte gracias a su gran trayectoria en esta disciplina, pero también porque en los circuitos del reality ha demostrado fuerza, técnica y mucha seguridad, lo que la coloca como una de las favoritas.

Aunque su carrera deportiva habla por sí misma, muchos seguidores sienten curiosidad por su vida personal, en especial sobre su pareja. Y es que en redes sociales la atleta ha compartido momentos llenos de complicidad y amor, dejando ver que su compañero de vida comparte con ella la misma pasión: el parkour. Entonces, la pregunta es inevitable:

¿Quién es la actual pareja de Ella Bucio, atleta que lucha por un lugar en Exatlón México?

Se trata de Arturo Camarena Torres, conocido en redes sociales como @arturopinky. Él es atleta y coach de parkour, disciplina en la que comenzó en 2009 y que con los años se convirtió en su gran filosofía de vida. Su objetivo siempre ha sido llevar este deporte al mundo, no solo como una práctica física, sino como una forma de entender el movimiento, la disciplina y la superación personal.

Sobre su relación con Ella, no hay información exacta de cuándo comenzó, pero lo cierto es que en redes sociales han mostrado que juntos forman un gran equipo. Entre entrenamientos, viajes y competencias, ambos se acompañan y se impulsan a alcanzar nuevas metas.

Un detalle que llamó mucho la atención de sus seguidores fue cuando Arturo compartió que juntos habían construido su propio centro de entrenamiento. En su publicación, destacó que no fue un proceso sencillo, pero sí una experiencia que reforzó su unión, pues aprendieron a enfrentar retos como pareja mientras materializaban un sueño compartido.

Sin duda, Ella y Arturo forman una pareja inspiradora: los une el amor por lo extremo, la pasión por el movimiento y la decisión de crecer juntos, dentro y fuera del deporte.

