Ella es la actriz de Betty en NY que perdió a su hija en un trágico accidente en Miami

La tragedia que golpeó a la familia de Cris Morena ha conmocionado al mundo artístico en Argentina y Estados Unidos. Mila Yankelevich, de apenas 7 años, perdió la vida en un choque de embarcaciones en Miami, dejando en profundo dolor a sus padres, el productor Tomás Yankelevich y la actriz Sofía Reca.

Aunque el nombre de Cris Morena acaparó titulares por su legado en la televisión argentina, la atención también se centró en Sofía Reca, quien ha desarrollado su propia trayectoria en la actuación y el canto. A lo largo de los años, se consolidó como una figura talentosa y cercana al público, participando tanto en producciones argentinas como internacionales.

¿Cuál fue la trayectoria de Sofía Reca en televisión?

Reca alcanzó notoriedad en Latinoamérica al formar parte del elenco de Betty en NY (2019), adaptación de Yo soy Betty, la fea producida por Telemundo. Allí compartió créditos con Elyfer Torres y Erick Elías, interpretando un papel especial que ella misma celebró en redes sociales.

Su carrera comenzó en Argentina con proyectos como Los Roldán (2004), El refugio (2006) y Sos mi vida (2007). Desde muy joven, Reca soñaba con dedicarse al arte, aunque inicialmente incursionó en la economía para cumplir con las expectativas familiares. Sin embargo, pronto retomó su pasión por la actuación y la música, encontrando en el escenario su verdadera vocación.

La familia de Cris Morena, marcada por la tragedia

En 2008, Sofía contrajo matrimonio con Tomás Yankelevich, hijo de Cris Morena y hermano de la fallecida actriz Romina Yan. De esa unión nacieron Inti, hoy de 15 años, y Mila, quien tristemente murió el pasado lunes.

Cris Morena ha reconocido en diversas ocasiones que Sofía fue un sostén vital tras la repentina muerte de su hija Romina en 2010. Ahora, la familia enfrenta nuevamente un devastador golpe: la partida de Mila, curiosamente también un día 28, la misma fecha en que falleció Romina.