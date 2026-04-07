Exatlón México: ¿Fueron exparticipantes del reality deportivo al bautizo de la hija de Pato Araujo y Zudikey?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la leyenda Roja de Exatlón México publicó que el pasado 14 de marzo ella y Pato Araujo celebraron el bautizo de su hija menor llamada Antonella; sin embargo, algunos de sus seguidores se preguntan si los exparticipantes del reality deportivo acompañaron a estos referentes escarlatas en este día especial; la realidad es que no, en el posteo de la Gacela, no se ve a ninguno de sus excompañeros de equipo o un rival Azul en dicha celebración.

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Zudikey Rodríguez publica unas emotivas palabras para su hija

“El pasado 14 de marzo celebramos un día muy especial en la vida de nuestra querida hija, quien recibió el sacramento del bautismo. Queremos agradecer a Dios por el maravilloso regalo de su vida por el amor y la luz que trae a nuestros corazones.

En un momento lleno de alegría y gratitud, deseando que Dios llene su corazón con su amor, sabiduría y paz. Esperamos que siempre crezca rodeada de cariño y fe, guiada por su luz en cada paso de su vida; te amamos Antonella”, escribió Zudikey Rodríguez en su cuenta oficial de Instagram.

¿Zudikey Rodríguez y Pato Araujo volverán a Exatlón México?

Antes de que terminara el 2025 en una dinámica que hizo la corredora y leyenda Roja de Exatlón México, hizo una serie de preguntas y una de las que sobresalieron fue que, si la Gacela regresaría a las playas del reality deportivo, ante esta pregunta, la esposa de Pato Araujo dijo que todo puede pasar, y dejó abierta la puerta pero no respondió si era un sí o un no.

Por su parte, Pato Araujo quien fue el campeón de la octava temporada, edición que fue toda una travesía para el exfutbolista de las Chivas, y es que antes de que terminara dicha campaña, Capitán Coraje sufrió una terrible lesión en la cabeza luego de estrellarse en una de las bardas metálicas de los circuitos; tras esto, tuvo que ser hospitalizado y aunque todo apuntaba a que abandonaría la competencia, el campeón del mundo no se rindió y terminó llevándose el trofeo.

Ante la posibilidad de poder regresar al reality deportivo, en varias entrevistas ha revelado que todo puede pasar, y aseguró que, si Antonio Rosique requiere de sus servicios, él siempre estará disponible para la Máxima Autoridad, pero hasta el momento no se sabe si regresará.