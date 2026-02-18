Exatlón México: Estas dos queridas participantes protagonizaron una de las peleas más POLÉMICAS del reality deportivo

La novena temporada de Exatlón México se transmite en vivo por la señal de Azteca Uno; y una de las principales características de este reality deportivo, es que cuenta con los mejores atletas de alto rendimiento de todo el país. Sin embargo, el nivel de competencia que se exige es muy alto. Es por ello que aquí te diremos cómo fue la primera pelea donde dos queridas participantes del programa llegaron a los golpes y además fue de las más polémicas, hablamos del conflicto entre Antonieta Gaxiola contra Ana Lago.

Antonieta Gaxiola y Ana Lago protagonizan una pelea que llegó a los golpes

La primera temporada de Exatlón México se estrenó el 16 de octubre de 2017 y a lo largo de 9 temporadas regulares y dos All Star, han pasado conflictos entre sus participantes, una de las peleas más recordadas fue la que tuvieron Pato Araujo y Keno Martell, donde se repartieron un par de puñetazos; sin embargo, pocos recuerdan la contienda que protagonizaron Antonieta Gaxiola y Ana Lago en la edición uno del reality deportivo.

Ana Lago y Antonieta Gaxiola protagonizaron una de las primeras y más polémicas peleas de Exatlón México cuando el reality deportivo transmitía su campaña número uno. El escenario se dio en el juego del Exaball; competencia que también provocó un conflicto entre Keno Martell y Pato Araujo, el cual también terminó en peleas.

Regresando con Ave Fénix y la hoy esposa de Daniel Corral, la trifulca se dio cuando la regiomontana quiso luchar por la bola y en su afán de retener la bola, la gimnasta cayó al suelo, pero la ciclista quien quería arrebatarle el esférico dejó caer su cuerpo sobre la leyenda Roja, quien al querer levantarse recibió un golpe por parte de Gaxiola, y fue aquí donde todos los escarlatas y los Azules tuvieron que meterse.

