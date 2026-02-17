Exatlón México: Rojos y Azules compiten hoy en La Batalla Motorizada ¿quién la ganará?

La semana 21 de la novena temporada de Exatlón México ha dado inicio y los Rojos pudieron hacerse con la Ventaja, mientras que, los Azules no sólo ganaron la Villa 360, sino que remontaron e hicieron que Koke Guerrero y Dana Castro corrieran los relevos ante Mario Mono Osuna y Ella Bucio. Pero, como el reality show debe seguir, hoy martes 17 de febrero de 2026 se pondrá en juego la Batalla Motorizada y para saber quién la ganará, deberás sintonizar la señal de Azteca Uno.

Te puede interesar: Exatlón México 2026: Así será el TERRIBLE accidente de Paulette Gallardo ¿saldrá del reality deportivo?

Así se jugará la Batalla Motorizada

Rojos y Azules competirán hoy martes 17 de febrero en la Batalla Motorizada, de acuerdo con el avance, los premios son motocicletas Vespas, sin embargo, en esta ocasión las mujeres sólo competirán para ver quiénes avanzaron a la gran final, competencia que se llevará a cabo el jueves 19 de febrero.

Horario para ver en vivo hoy Exatlón México

Recuerda que, para ver hoy en vivo el programa de Exatlón México deberás sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, o bien dar clic aquí.

Koke Guerrero revela por qué no le dieron el Salvoconducto a Natali Brito

Antes de iniciar la prueba por la Ventaja, Koke Guerrero reveló por qué no quisieron darle el premio del Salvoconducto a Natali Brito, y dijo que, su compañera no dijo nada de que la salvaran. Recordemos que, este poder especial quita del Duelo de Eliminación al atleta que se encuentre en peligro.

Ante este escenario, el Hechicero del Aire comentó que, el Salvoconducto será ocupado para cuando Mario Mono Osuna se pueda medir en la pugna máxima contra Humberto Noriega, y que uno de los suyos este en este combo; al igual que si Mati Álvarez, Paulette Gallardo y una de sus compañeras se encuentran en esta misma situación.

Ante esta decisión, Valery Carranza se mostró muy enojada y confundida, puesto que, se preguntó que, aunque el escenario previsto por el Hechicero del Aire es el ideal, qué pasaría si este premio se inclina más a favor de la amistad que tienen algunos y se cuestionó cuando la pugna máxima sea 2 azules y una roja.