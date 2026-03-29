Exatlón México | Tercera Batalla por la Supervivencia | Rojos quieren que el Duelo de Eliminación sea Azul y los celestes quieren meter por lo menos a un elemento escarlata en la pugna máxima

La semana 26 de la novena temporada de Exatlón México terminó hoy domingo 29 de marzo de 2026 donde los Rojos tienen que ganar la tercera Batalla por la Supervivencia para que el Duelo de Eliminación sea Azul, sin embargo, los celestes quieren meter por lo menos a un rival en la pugna máxima.

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