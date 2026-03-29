Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1| Rojos piensan que pueden ganar la tercera Batalla por la Supervivencia, pero Koke Guerrero y Adrián Leo ya detectaron el problema en su equipo
La semana 26 de la novena temporada de Exatlón México termina hoy domingo 29 de marzo de 2026, descubre quién gana la tercera Batalla por la Supervivencia
La semana 26 de la novena temporada de Exatlón México termina hoy domingo 29 de marzo de 2026, descubre quién gana la tercera Batalla por la Supervivencia y si el Duelo de Eliminación será Azul, o si por lo menos un Rojo estará en la pugna máxima.
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