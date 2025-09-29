Exatlón México | Avance 1| El Duelo de los Enigmas pone a los hombres en riesgo de eliminación

La competencia comienza a mostrar su verdadero rostro en Exatlón México, donde un equipo tendrá el privilegio de disfrutar de la comodidad de La Villa 360, mientras que el otro deberá enfrentar la crudeza de la Barraca Metálica, el lugar más temido por los atletas. Pero la tensión no termina ahí. El esperado Duelo de los Enigmas pone en riesgo a los hombres, quienes deberán darlo absolutamente todo en los circuitos si quieren mantener vivo el sueño y aspirar a llegar a la gran final. La estrategia, la resistencia y la garra serán las armas decisivas en una de las pruebas más intensas de esta temporada.