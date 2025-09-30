¿Quién es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA? Esta fue su primera aparición

Aunque desde hace tiempo se cuestiona y critica severamente la creación de contenido cinematográfico vía Inteligencia Artificial, la primera actriz completamente hecha por IA camina poco a poco en su carrera profesional. Su nombre es Tilly Norwood e incluso ya tiene una pieza actoral totalmente comprobable subida en la red.

El cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, usará inteligencia artificial [VIDEO] Rodrigo Prieto, el reconocido cineasta mexicano, está a favor de la inteligencia artificial, incluso hará uso de ella para la película que está preparando.

Te puede interesar - ¿Qué es y quién creó la Inteligencia Artificial?

Te puede interesar - ¿Por qué la Inteligencia Artificial asusta a las personas?

¿Quién es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA?

Tilly Norwood es una de las historias más interesantes surgidas en la industria del cine y la televisión. Hoy siguen sin existir muchos datos de dónde viene, familiares, edad, signo zodiacal y demás tópicos que se buscan de una actriz de cine. Pero hoy ya es una realidad creada por Xicoia, empresa con especialidad en la Inteligencia Artificial, que tiene a la comediante Eline Van der Velden como parte de sus principales rostros.

Uno de los propósitos es colocar a la joven estrella en ascenso como una de las referentes de la actuación del mañana. Sin embargo, en las primeras palabras de los planes que se tienen para ella, se espera que sea una mujer que no envejezca y siempre esté al pendiente y dispuesta para atender a sus fanáticos que surgirán por todo el mundo.

¿Tilly Norwood ya actuó en alguna producción?

Sí, su primera gran aparición fue en un pequeño sketch cómico producido por Particle6, llamado Al Commissioner. Allí, es justamente una estrella que será lanzada por una productora que busca revolucionar la industria televisiva a través de la IA. Sale en toma alrededor de 3 oportunidades e incluso tiene una línea final que permite saber cómo suena esta joven que inicia con su trabajo en el mundo de la actuación.

¿Cuántos meses de vida tiene el perfil de Tilly Norwood?

Con tan solo 5 meses de existencia, la actriz generada por IA ya ha recibido gran cantidad de críticas, por ser algo que atenta contra la integridad y ética de la industria. Y al momento solo cuenta con algunas publicaciones de Instagram y redes sociales, pero muchos quieren saber dónde termina esta historia que para muchos suena sacada de películas de ciencia ficción.