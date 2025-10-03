Exatlón México| Avance 4 del 2 septiembre del 2025: “Todos al límite”: Rosique enciende la tensión en

En Exatlón México la tensión está más alta que nunca. “Todos están al límite”. Con los hombres en riesgo de eliminación, la presión comienza a fragmentar la dinámica entre los equipos. Lo que parecía unidad ahora se convierte en una carrera contrarreloj donde cada error podría costar caro. Mientras algunos atletas buscan mantener la calma, otros no pueden ocultar el nerviosismo ante la posibilidad de que una sola competencia cambie por completo el rumbo de la temporada.