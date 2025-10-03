Exatlón México| Avance 4 del 2 septiembre del 2025: “Todos al límite”: Rosique enciende la tensión en
El nivel de tensión en Exatlón México sube como nunca: los hombres están bajo amenaza, las alianzas se tambalean y Rosique advierte que la competencia podría cambiarlo todo en cualquier instante.
En Exatlón México la tensión está más alta que nunca. “Todos están al límite”. Con los hombres en riesgo de eliminación, la presión comienza a fragmentar la dinámica entre los equipos. Lo que parecía unidad ahora se convierte en una carrera contrarreloj donde cada error podría costar caro. Mientras algunos atletas buscan mantener la calma, otros no pueden ocultar el nerviosismo ante la posibilidad de que una sola competencia cambie por completo el rumbo de la temporada.
Galerías y Notas Azteca UNO