Exatlón México | AVANCE| José Ochoa presume que ya lleva 4 atletas Rojos Eliminados y los Escarlatas quieren visitar de nuevo la Villa 360 ¿lo lograrán?
Tras la salida de Adrián Medrano, los Azules inician la semana 17 de la novena temporada de Exatlón México bastante motivados y todo esto sucederá este lunes 19 de enero de 2026
Adrián Medrano se convirtió en el eliminado de la semana 16 de la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, el reality deportivo debe seguir y todo esto es lo que sucederá este lunes 19 de enero de 2026. Rojos y Azules deberán competir por La Ventaja y por la Villa 360.