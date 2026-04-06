Exatlón México | AVANCE | ¿Fue a propósito? Mario Mono Osuna recibe un duro golpe por parte de un participante Azul
La salida de Koke Guerrero también sorprendió incluso a los Rojos, sin embargo, esto es lo que pasará en la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México
Koke Guerrero se convirtió en el eliminado de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, y cuando los Rojos se dieron cuenta que, el Hechicero del Aire no regresó, las burlas comenzaron, especialmente por parte de Mario Mono Osuna, quien en uno de los 2 primero juegos recibirá un duro golpe en la ceja; pero, ¿fue a propósito?
Te puede interesar: Exatlón México: ¡CONFIRMADO! Koke Guerrero es el eliminado de la semana 27 a manos de Adrián Leo y Evelyn Guijarro se quiebra en llanto