Exatlón México | AVANCE | ¿Fue a propósito? Mario Mono Osuna recibe un duro golpe por parte de un participante Azul

Koke Guerrero se convirtió en el eliminado de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, y cuando los Rojos se dieron cuenta que, el Hechicero del Aire no regresó, las burlas comenzaron, especialmente por parte de Mario Mono Osuna, quien en uno de los 2 primero juegos recibirá un duro golpe en la ceja; pero, ¿fue a propósito?

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