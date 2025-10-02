Exatlón México | Batalla por La Medalla | ¿Quién brillará hoy? Los hombres luchan por la medalla en Exatlón México

En un duelo lleno de intensidad, los atletas varoniles de Exatlón México se preparan para protagonizar la esperada Batalla por la Medalla. Esta competencia no solo premia la velocidad y la precisión, también representa un golpe emocional para los equipos, ya que obtener la presea significa más que una simple ventaja: es un impulso de confianza que puede inclinar la balanza en las próximas jornadas. Los tres mejores tiempos en la carrera contra reloj tendrán el honor (y la presión) de luchar por el oro de la semana, un premio que podría marcar la diferencia en el destino de toda la contienda.