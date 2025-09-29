Exatlón México | Batalla por La Villa 360| ¿Quién conquistará La Villa 360 ?

El inicio de la temporada ya puso a los atletas contra la pared, y ahora llega uno de los momentos más determinantes: La Batalla por La Villa 360. Este espacio no solo representa comodidad absoluta para recuperarse después de cada prueba, sino que también es un golpe directo a la moral del equipo rival. Los atletas deben dejarlo todo en la arena para conquistar la ventaja que les permitirá competir con más energía, confianza y fortaleza. La lucha por La Villa 360 no es solo por un lugar para descansar: es por el dominio psicológico desde el primer día.