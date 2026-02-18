Exatlón México: ¿Mati Álvarez la culpable? Novato y capitán de los Rojos señalan a Terminator como la responsable de perder la Villa 360

La semana 21 de la novena temporada de Exatlón México 2026 sigue su curso, y en los 2 días que van se han jugado 4 competencias, la Ventaja, la Villa 360, la Batalla Motorizada y Femenil y la Batalla Colosal. Pero, de estas 3 pruebas, las más importante para los participantes es la del inmueble con lujos, poder que tenían los Rojos y que perdieron ante los Azules con un marcador de 8-7; sin embargo, para Benyamin Saracho y Humberto Noriega, la culpable habría sido Mati Álvarez por esta razón.

Te puede interesar: Exatlón México | Tercera Batalla por la Supervivencia | Rojos y Azules dieron todo en esta prueba, pero uno de los 2 equipos deberá mandar a 2 de sus participantes al Duelo de Eliminación

¿Por qué Benyamin Saracho y Humberto Noriega culpan a Mati de haber perdido la Villa 360?

Los Rojos perdieron la Ventaja con un marcador de 5-3, y posteriormente la Villa 360 luego de que Mati Álvarez de desconcentrara en uno de los puntos. Terminator se regresó cuando estaba pasando el circuito ante Evelyn Guijarro; fue por ello que, Sniper aprovechó el tiempo que le dio de ventaja sin querer su rival y fue así como la vigente campeona de la marca terminó por derrotar y empatar el tablero, posteriormente, la pugna tuvo que irse a los relevos, donde Dana Castro y Koke Guerrero se impusieron a Mario Mono Osuna y Ella Bucio.

Tras perder la Villa 360, quien dijo que estaba muy frustrado por haberse quedado sin el inmueble con lujos, pero de igual forma señaló que, Terminator tuvo un momento de desconcentración, y fue por ello que Eve aprovechó esta ventaja para ganar y mandar a relevos la prueba. El Galgo no culpó directamente a la tetracampeona, pero dijo que, si no se hubiera dado esa distracción, las cosas hubieran sido diferentes.

Otro que dijo que, la derrota de los Rojos fue por un tema de ego, dando a entender que, Golden Champion no quiso ir a los relevos, fue Humberto Noriega, y señaló que, algunos de sus compañeros hacen puntos perfectos, pero a la hora de la presión se hacen a un lado y no quieren medirse en pruebas que determinen premios como la Villa 360 u otros.

¿Cuál es el estado de salud de Dana Castro tras su accidente?

Si quieres saber cuál es el estado de salud de Dana Castro tras el accidente que tuvo, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país; o bien da clic aquí para que no te pierdas todos los videos, notas y contenido relacionado con la novena temporada de Exatlón México.

