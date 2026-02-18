Exatlón México: Rojos o Azules, este equipo gana hoy en vivo el Duelo de los Enigmas

La semana 21 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y es totalmente en vivo, y hoy miércoles 18 de febrero se pondrá en juego el Duelo de los Enigmas. Para saber qué equipo ganará este premio no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país.

Así fue la terrible caída que sufrió Dana Castro

Fue en la última carrera de la Batalla Motorizada Femenil cuando Dana Castro se cayó y todo su peso se le fue a la rodilla izquierda. La atleta Azul corría contra Katia Gallegos para ver quién den las 2 se clasificaba a la final del jueves 19 de febrero; sin embargo, la porrista tuvo este accidente y fue cargada por Koke Guerrero y Ernesto Cázares para que se la llevaran a evaluar de inmediato.

De acuerdo con las palabras de Castro, la participante celeste dijo que se le fue a un lado, y escuchó cómo había tronado su articulación. El médico le hizo las pruebas correspondientes de movilidad, sin embargo, el doctor dijo que le mandaría hacer una radiografía y una resonancia para descartar una posible fractura o algún problema en los ligamentos.

¿Quiénes son las atletas que jugarán la final de la Batalla Motorizada el jueves 19 de febrero?

Las dos participantes que competirán en la gran final de la Batalla Motorizada Femenil son Ella Bucio frente a Katia Gallegos. Sin embargo, Cat-Attack calificó luego de que Dana Castro saliera del circuito por un tema de lesión, y es que la porrista Azul cayó mal de un obstáculo y todo su peso se fue sobre su rodilla izquierda.

La preocupación de Mati Álvarez

Por otro lado, quien se mostró muy preocupada por esta final fue Mati Álvarez, quien dijo que ella pensaba que la final de la Batalla Motorizada sería entre Dana contra Ella, pero que, de igual forma, Katia es una rival complicada y aunque sabe que su compañera puede sacarle varios metros en el circuito, pero la basquetbolista es más efectiva a la hora del tiro final.

¿Dónde ver Exatlón México en vivo hoy,miércoles 18 de febrero de 2026?

Recuerda que, la novena temporada de Exatlón México se transmite por la señal de Azteca Uno en el horario de las 20:30 horas tiempo del centro del país; o bien dando clic aquí. Este 18 de febrero se verá en vivo dos competencias, la Batalla Motorizada Varonil y el Duelo de los Enigmas.