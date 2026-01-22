Exatlón México: ¡OTRA VEZ! La PELIGROSA lesión que sufrirá Humberto Noriega, ¿saldrá de la novena temporada?

La semana 17 de la novena temporada de Exatlón México casi esta por terminar, y para hoy jueves 22 de enero de 2026, se llevarán a cabo dos pruebas de suma importancia, el primero es el Juego por el Beneficio y la segunda, es la competencia por la Villa 360; sin embargo, aunque los Rojos siguen ganando, una noticia podría terminar con su buena racha. De acuerdo con el avance, Humberto Noriega podría haber sufrido una peligrosa lesión y muchos se preguntan si saldrá del reality deportivo. La respuesta es no, Prime Time sigue en la pugna.

¿Cómo será la lesión de Humberto Noriega?

De acuerdo con el avance que se pudo ver para hoy jueves 22 de enero de 2026 en Exatlón México , Humberto Noriega se había lastimado una de sus piernas a la hora de correr; sin embargo, aunque en las escenas se aprecia que Prime Time está en el suelo, la realidad es que no pasará a mayores y su estado de salud es alentador.

Tras esta competencia, Rojos y Azules competirán por la Villa 360 en Exatlón México , y es aquí donde vimos que todo está bien con Humberto Noriega. En la siguiente toma, el jugador de tocho bandera discutirá con Adrián Leo luego de que Mufasa se hiciera de dimes y diretes con Mario Mono Osuna.

¿Quién es Humberto Noriega?

Humberto Noriega es un atleta de alto rendimiento, originario de Tijuana, Baja California; y de acuerdo con su biografía; su nombre completo es José Humberto Noriega Montiel, nació el 2 de diciembre y nació en 1991, mide 1,88 metros.

Noriega egresó de los Aztecas de la UDLAP donde defendió por varias temporadas los colores del equipo de Cholula. Cuenta con un campeonato, un bicampeonato, y un campeonato en el 2016; fue seleccionado varias veces y fue uno de los más destacados de CONADEIP, y así mismo defendió los colores de México en 5 selecciones. Además, fue reconocido como el MVP en el 2016 y en el 2017 los Aztecas lo nombraron Azteca Deportivo del Año.

Primer Time hizo su debut en Exatlón México cuando inició la octava temporada, de hecho, Humberto fue parte del Draft y se ganó su sitio para el equipo Rojo. A lo largo de la mencionada edición, Prime Time sufrió la misma lesión que Pato Araujo, pero aún así siguió compitiendo y llegó a las semanas finales.

