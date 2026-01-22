Exatlón México: Azules atacan y Rojos defienden, ¿quién gana hoy jueves 22 de enero la Villa 360?

Este jueves 22 de enero de 2026 se juega la Villa 360 en la semana 17 de la novena temporada de Exatlón México , y aquí te diremos qué equipo ganará el Inmueble con Lujos. Los Rojos tendrán la oportunidad de poder hacer su primera defensa de este recinto luego de 2 semanas y media de no haberla ganado; para saber quién se hará con el premio es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

Koke Guerrero y Katia Gallegos discuten

Los Azules ganaron la Batalla Colosal en la semana 17 de Exatlón México , sin embargo, se dio una situación cuando Adrián Leo estaba compitiendo contra Emilio, y es que Mufasa no tiró bien de una palanca, por lo que, las reglas del juego dictan que debe estar bien abajo para seguir, esto hizo que el pelotero se regresara y perdiera varios segundos importantes, mismos que Spartacus aprovechó y se hizo con ese punto.

Tras este error, Koke Guerrero quien es uno de los líderes del equipo Azul, dijo que tenían que ponerse más listos sus compañeros que van corriendo con los azules que están compitiendo por el punto; pero, de acuerdo con el Hechicero del Aire, Kat no le dijo de la palanca a Leo y por eso se tuvo que regresar.

Ya en la Barraca, Koke pidió disculpas, y dijo que no era sólo para ella, sino para todo el equipo, y más para los que van corriendo de manera indirecta con sus compañeros; tras esto, Katia dijo ante cámaras que en los equipos en donde ha estado nunca se ha señalado con el dedo, y menos un error de esa magnitud, pues sugirió que cuando pase algo así, debe ser en privado.

Samantha carga en contra de Humberto Noriega

El refuerzo de lujo, Samantha Rodríguez aseguró que, Humberto Noriega no es un líder, y dijo que siempre da órdenes, pero que no sabe cómo guiar al equipo Rojo. Por su parte, Benyamin Saracho aseguró que, quien llevaba más el liderazgo de los escarlatas era Mario Mono Osuna y añadió que, el exfutbolista debe poner más de su parte.

También añadió que, se dio cuenta y se enteró que todos sus compañeros no entrenan, algo que no vio bien, la nadadora dijo que eso estaba mal, y añadió que no era posible esa actitud, puesto que, quizás por eso habían perdido a tantos elementos en las semanas pasadas.

