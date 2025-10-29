Exatlón México | Katia Gallegos habla sobre lo que se siente ganar la Medalla Femenil de esta noche

Tras una competencia llena de emociones, esta noche Katia Gallegos sorprendió a todos los fans de Exatlón México al obtener la codiciada Medalla Femenil, la cual no solo representa una gran ventaja dentro del juego, pues esta victoria es un duro golpe al ego de la escuadra rival y de las demás competidoras del mismo equipo, pues obtener la presea representa ser la mejor dentro de la competencia.

Tras ganar la medalla de esta noche, Katia, agradeció de manera sentimental a Dios y a la familia que la ha acogido dentro de la competencia. “Es una familia con mucho apoyo y el equipo me lo ha demostrado todo el tiempo”. Katia también agradeció a su familia y dio gracias por las bendiciones y todo el amor que le manda.