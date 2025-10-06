Exatlón México | Duelo de Eliminación | Así fue le emotiva despedida de Alex Sotelo que conmovió a Rosique

Por haber caído en la Zona de Peligro, Alexis Núñez y Alex Sotelo, como menor rendimiento del Equipo Azul, formaron parte del Duelo de Eliminación. En cuanto a El Equipo Rojo, Benyamin Saracho y William Arroyo formaron parte del duelo por su menor rendimiento. Pese a que en pruebas pasados los atletas rojizos se vieron enfrascados en situaciones complejas, lograron mantener al equipo unido.

