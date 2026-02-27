Exatlón México: Rojos y Azules compiten la Primera Batalla por la Supervivencia en vivo

La semana 21 de la novena temporada de Exatlón México ya inició su etapa final y como parte de este proceso se dará la primera Batalla por la Supervivencia hoy viernes 27 de febrero de 2026; para saber si los Rojos o Azules ganarán esta prueba, la cual determina qué atleta estará en el Duelo de Eliminación del domingo 1 de marzo; es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país.

Te puede interesar: Exatlón México | Humberto Noriega ganó hoy en vivo la Medalla Varonil y se consagra como el más ganador de la novena temporada

Rojos en serios problemas

Tras perder el Duelo de los Enigmas de Exatlón México, los Rojos se juntaron para hacer un tipo de experimento social para determinar quién sacaría la basura de la Villa 360, sin embargo, Ella Bucio no estaba de acuerdo porque argumentó que, mientras duraba este proceso, los que dieron la iniciativa quedarían como lo nuevos.

Benyamin Saracho fue con César Villaluz para preguntarle qué pensaba sobre la situación que pasó cuando Mario Mono Osuna le gritó a Ella Bucio, algo que no le gustó a Humberto Noriega y que para el Speed Galgo fue un hecho malo para el equipo. De acuerdo con el atleta de 21 años, Prime Time y el exfutbolista del América contagian a sus compañeros y esto provoca una desunión entre los escarlatas.

¿Quiénes son las atletas que podrían ir al Duelo de Eliminación?

De acuerdo con las reglas de Exatlón México, las atletas que deberán ir al Duelo de Eliminación del domingo 1 de marzo de 2026, son aquellas que tengan el rendimiento más bajo, y de acuerdo con las estadísticas, en el equipo Rojo podrían estar: Ella Bucio, Karol Rojas o Paulette Gallardo. En el grupo Azul, Valery Carranza, Doris del Moral y Natali Brito son las que podrían estar en la pugna máxima.

Dónde ver en vivo hoy Exatlón México 2026

Recuerda que, para ver el final de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México, es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, o bien puedes dar clic aquí para ver todo el contenido exclusivo del reality deportivo como: notas, videos, mejores momentos y lo mejor de la presente edición.