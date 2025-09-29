Exatlón México | Andrea Álvarez supera su lesión y está lista para darlo todo

Con la fortaleza que le dio superar una lesión y la pasión por enfrentar lo desconocido, Andrea Álvarez llega a Exatlón México lista para darlo todo en cada circuito, sin importar el color de la camiseta. Su objetivo es avanzar, crecer y demostrar que su curiosidad y entrega son sus mayores armas en esta aventura. Andrea promete aportar música, pasión y esfuerzo en cada punto, convencida de que los retos son la oportunidad perfecta para superarse y dejar huella dentro de la competencia.